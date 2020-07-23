شكرا لقرائتكم أرتيتا: أشعر بالألم.. والدوري الأوروبي لا يليق بأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الخميس إن مركز فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يعكس عدم انجاز المهمة هذا الموسم حيث يقترب من أسوأ مركز له بالمسابقة خلال ربع قرن.

ويستضيف أرسنال صاحب المركز العاشر واتفورد المهدد بالهبوط في آخر يوم بالموسم ولا يمكن لفريق أرتيتا أن يحقق مركزا أفضل من الثامن وهو أقل مركز للفريق منذ احتل المركز 12 في موسم 1994-1995.

وتولى أرتيتا القيادة في ديسمبر الماضي عقب إقالة أوناي إيمري وبعد فترة للمدرب المؤقت فريدي يونجبرج حين كان أرسنال في المركز 11 لكنه لم يتمكن من تقليص الفجوة مع فرق المقدمة رغم

تحقيق انتصارات أكثر.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين : لم نتمتع بالثبات وكانت هناك الكثير من المشاكل في الكواليس وفي النهاية لم نكن جيدين بما يكفي لنكون ضمن الصفوة.

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وأضاف : هذا يبين أن أمامنا الكثير من أجل التحسن ويجب تقليص الفجوة بسرعة لنكون في وضع جيد لمنافسة فرق المقدمة، من المؤلم جدا أن نقول ذلك لأنني عندما أقول إنه تحد رائع أن نعيد الفريق لهذه المراكز مجددا أدرك صعوبة المهمة.

وتعادل أرسنال في 14 مباراة وهو أعلى رقم للفريق في موسم من 38 مباراة بالدوري وكان سببا في فشل التأهل للدوري الأوروبي.

ويرى المدرب الإسباني أن إنهاء الموسم في المركز الثامن والفوز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الشهر المقبل للتأهل للدوري الأوروبي لن تكون نهاية مرضية للموسم.

وتابع : بالنسبة لي يستحق النادي الأفضل ويجب أن يقاتل على كل لقب، بعد كل ما حدث اذا تمكن الفريق من الفوز في النهائي والتأهل للمسابقة الأوروبية سنعتبر هذا جيدا لكن هذا ليس مستوى النادي.