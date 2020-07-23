شكرا لقرائتكم خبر عن سر عدم إعلان الأهلي إصابة حمدي فتحي حتى الآن بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر مسئولو الأهلي حضور حمدي فتحي لمقر النادي اليوم الخميس رغم إصابته بالكوورنا، مؤكدين أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق اليوم ولم يحتك بأي شخص.

من ناحية أخري، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

Advertisements

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

وعلى صعيد أخر ، يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضًا مع لاعبي الفريق ، وإعتمد فايلر فور توليه مسئوليه تدريب الاهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال إثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.