شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اتحاد الكرة يوفر "مصيف" للموظفين فى مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شاليهات فى مارينا بالساحل الشمالي كمصيف للموظفين العاملين بالجبلاية خلال الصيف الجارى، على أن يتم الحجز بالتناوب بين الموظفين مع إمكانية تقسيط قيمة حجز الشاليه أو خصمه من راتبه الشهرى بشكل دورى، وهى سابقة لم تحدث من قبل فى اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، فجر وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مفاجأة جديدة، وأكد أن الجبلاية لم تتحمل جنيهًا واحدًا حتى الآن لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، لافتًا إلى أن الاتفاق مع الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية ينص على أن تتحمل الشركة تكلفة تدريبات الحكام واستقدام وشحن والأجهزة وغيرها، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يسدد للشركة حتى الآن جنيها واحدا.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن المباريات الست التى أقيمت بنظام الـvar لم تسدد الجبلاية حتى الآن تكلفتها بقيمة 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة بعد توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، ولكن مع استئناف الدورى بتطبيق التقنية ستسدد الجبلاية للشركة تكلفة المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأخطرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضى بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 أشهر وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.