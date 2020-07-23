أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 23 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، إصابة حمدى فتحى بفيروس كيورونا وموعد تفعيل عقد طاهر محمد طاهر. حقيقة إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا كشف حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، حقيقة إلغاء مباراة فريقه الودية أمام الأهلي المقرر اقامتها مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد إصابة حمدي فتحي نجم الفريق الأحمر بالكورونا وفقًا للمسحة التي أجراها اللاعب أمس الأربعاء، في الوقت الذي أجرى اللاعب مسحة جديدة اليوم للتأكد من الاصابته ستظهر نتيجتها غدًا الجمعة. أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي تلقى النادي الأهلي صدمة شديدة، بعد ظهور نتيجة عينة سحبه كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق وكشفت إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع اللاعب للعزل واتباع كل الإجراءات الإحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة في حالة ظهور أي إصابة كورونا بأحد الفريق. مصدر بالأهلى: أجرينا مسحة جديدة للتأكد من إصابة حمدى فتحى بكورونا Advertisements أكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن ناديه أجرى مسحة جديدة لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق اليوم داخل مقر النادي، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب أمس إيجابية، وبرر المصدر وجود حمدي فتحي في النادي اليوم ،لإجراء المسحة الجديدة مؤكدًا أنه لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم. شبانه فى لايف " الخليج 365": الأهلى يفعل عقد طاهر بعد سلامته طبياً كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي أنهو الجدل في أنباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض، بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية، واكد مسئولو الأهلي أن اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من اصابة مزمنة ، وتم تفعيل العقد رسمياً.

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