فيديو.. شبانة ينفرد فى لايف ”الخليج 365” بميزانية الزمالك وتفاصيل المليار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد برنامج "مع شبانه" المذاع على صفحات ”الخليج 365”، بصورة ضوئية من تقرير مراقب الحسابات في نادي الزمالك عن ميزانية النادي حتي 30 يونيو الذي شهد عددا من الملاحظات إلي جانب الإعلان عن ضم ممر الملك فاروق لأرض النادي ليتم إضافته لأصول النادي بقيمة مالية تزيد عن مليار جنيه. Advertisements وكشف الإعلامى محمد شبانة فى "لايف" الخليج 365، عن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2020/2021 التى تتضمن أن مصروفات كرة القدم بالنادي تصل إلي 300 مليون جنيه والإيرادات تصل إلي 320 مليون جنيه بينما جاء الفائض في الميزانية قيمته 67 مليون جنيه كما جاءت إيرادات الاشتراكات في نادي الزمالك بقيمة 240 مليون جنيه فيما جاءت إيرادات المحلات والمنافذ بقيمة 90 مليون جنيه. الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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