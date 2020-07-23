شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: نتمنى الشفاء العاجل لحمدى فتحى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ومقدم برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة النادى الأبيض، على دعم ومساندة حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال الغندور: "نتمنى الشفاء العاجل لحمدى فتحى لاعب الأهلى، ورغم أنه لاعب في الفريق المنافس إلا أن الجميع يمارس كرة القدم، ونحن من خلال شاشة برنامج زملكاوى نتمنى الشفا للاعب".

أكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن ناديه أجرى مسحة جديدة لـ حمدي فتحي لاعب وسط الفريق اليوم داخل مقر النادي، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب أمس إيجابية، وبرر المصدر وجود حمدي فتحي في النادي اليوم، لإجراء المسحة الجديدة مؤكدًا أنه لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

وكشف المصدر عن أن إجراء مسحة جديدة لحمدي فتحي جاء للتأكد من إيجابية العينة الخاصة به وخوفًا من حدوث أي خطأ في المسحات، خاصة أن الفريق بالكامل أجراها أمس في نفس التوقيت، موضحًا أنه في حالة التأكد من ايجابية عينة فتحي سيبدأ اللاعب العلاج والدخول في حجر صحي.

وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة فيما سيتم عمل مسحة جديدة للاعبي الفريق بالكامل بعد الاختلاط به على مدار الأيام الماضية في التدريبات