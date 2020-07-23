أموتو يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للمصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب في قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار الدكتور شادي السعدني أن تقنية إجراء الجراحة عن طريق المنظار الجراحي أسهمت بشكل كبير في تقليل فترة النقاهة مقارنة بالتقنيات التقليدية التي تؤثر بشكل كبير على عضلات البطن وتستلزم قضاء فترة أطول قبل التماثل التام للشفاء.

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يجرى فريق المصرى البورسعيدى المسحة الطبية الخامسة السبت المقبل، بالاتفاق مع اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان طبقا للجدول الموضوع لأندية الدورى، بعد ظهور أكثر من حالة فى بعض الأندية، وعلى رأسها المصرى الذى تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بوباء كورونا الذى كان مخالطا لجميع اللاعبين وهو ما أدى لظهور حالة من الهلع داخل صفوف اللاعبين.

من ناحية أخرى، قرر طارق العشرى استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتى هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التى جرت أمس على ستاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور شادى السعدنى على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه فى قطع بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة.