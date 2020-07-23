شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة إنبى وأسوان الودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان، استعداداته لاستكمال منافسات الدورى الممتاز، الذى سيعود بداية من يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث واجه الفريق البترولى نظيره أسوان، مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت، والتى شهدت تعادل الفريقين بهدف لمثله.

جاءت أحداث المباراة مشتعلة مع بداية الشوط الثانى، بهدف أحرزه محمد رزق، لنادى أسوان فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، من تمريرة خاطئة من خط دفاع إنبى، ليسددها رزق القادم من الخلف فى مرمى الفريق البترولى.

فيما تعادل عمر سافيولا، لإنبى فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، بتسديدة صاروخية فى مرمى أسوان، ليُعلن تعادل الفريقين، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم، حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

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فيما اتفق مسئولو نادى إنبى، مع نظرائهم بنادى طنطا، على خوض مباراة ودية أخرى تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات النشاط الكروى، وذلك بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.