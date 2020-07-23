أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار"، الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز.
فيديو.. بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار"
تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.
الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز
أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.
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أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك أن الفريق اختتم معسكره الحالي ببرج العرب بعد ودية بيراميدز اليوم الخميس، مضيفًا أن الفريق سيحصل على راحة يومي الجمعة والسبت على أن يواجه دجلة وديا يوم الأحد المقبل بالقاهرة ثم ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الإثنين المقبل ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع يوم الأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام العيد وينتظم في معسكر لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.
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أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن عدم مشاركة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق أمام بيراميدز، بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية، لذا فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استبعاده من المواجهة، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.
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