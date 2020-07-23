أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 7 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار"، الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز.

فيديو.. بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار"

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا. Advertisements

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