شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: عمومية اتحاد الكرة فى أكتوبر أو نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365” عن أن مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدو أن الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل وهو موعد انتهاء الموسم الجارى سواء مباريات الدورى أو كأس مصر منعا لبطلانها لاسيما بعد خطاب اللجنة الأولمبية والتأكيد على ضرورة انتهاء الموسم الجارى.

تابع شبانة فى برنامج "مع شبانة" أن موضوع اتحاد الكرة سواء بإقامة الانتخابات أو المد للجنة الخماسية أصبح أمر غير مقبول وعلامات استفهام ، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك رأي واضح وصريح لتهدئة الأجواء وتحديد موقف إقامة انتخابات من عدمه.

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و أضاف شبانة فى لايف الخليج 365 أن مسئولي الجبلاية أكدو أن الوقت الحالي يشهد معضلة قانونية بسبب قانونية الدعوة للجمعية العمومية، موضحين انه لن تتم الدعوة للجمعية العمومية قبل شهر نوفمبر المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.