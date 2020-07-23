شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد مخطط أحمال لفريق يد طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى عمرو سعد، مخطط الأحمال البدنية لاتحاد التايكوندو والكاراتيه، مهمة فنية جديدة في مسيرته الرياضية، حيث أٌسند إليه مهمة جديدة مع لعبة تضاف إلى الاتحادات التي يتولى تخطيطها البدنى وهى كرة اليد حيث تولى تدريب الفريق الأول لكرة اليد بنادى طلائع الجيش كمخطط للأحمال البدنية.

ونشر سعد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله نفتح القوس ونحط كرة اليد، خطوة أخري جديدة في مسيرتي المهنية كمخطط أحمال بدنية، تدريب الفريق الأول لكرة اليد لنادي طلائع الجيش، أحد فرق دوري المحترفين في كرة اليد المصرية، مع جهاز فني وطبي وإداري على أعلى مستوى ولاعبين يستحقون كل الإحترام والتقدير".

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يذكر أن عمرو سعد يتولى مهمة الأحمال البدنية لمنتخب الناشئين باتحاد التايكوندو، بالإضافة إلى الأحمال البدنية لمنتخبات الكاتا باتحاد الكاراتيه، حيث حصل على موافقة الكاراتيه للانضمام لمنتخبات التايكوندو، وحصل سعد على موافقة مسئولي اتحاديى الكاراتيه والتايكوندو لتولى المهمة الجديدة مع فريق كرة اليد.

كان عمرو سعد قد حصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية بعد فوز منتخب الكاراتيه ببطولة العالم، بالإضافة إلى الميداليات التي تم تحقيقها بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب.