مشادة بين ثنائي بيراميدز بعد الفوز على الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نهاية مباراة الزمالك مع بيراميدز، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، دخول دودي الجباس في مشادة مع زميله إسلام عيسى، وذلك بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

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بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".