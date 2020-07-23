شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، حقيقة إلغاء مباراة فريقه الودية أمام الأهلي المقرر اقامتها مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد إصابة حمدي فتحي نجم الفريق الأحمر بالكورونا وفقًا للمسحة التي أجراها اللاعب أمس الأربعاء، في الوقت الذي أجرى اللاعب مسحة جديدة اليوم للتأكد من الاصابته ستظهر نتيجتها غدًا الجمعة.

وقال حمادة صدقي لليوم السابع: "لم أبلغ بأي تغيير أو تعديل في موعد مباراتنا أمام الأهلي غدًا.. نتواجد حاليًا في معسكر بالقاهرة وسنتجه غدًا لمواجهة الأهلي في الموعد بمبلعب التتش.. وسيتم استبعاد حمدي فتحي بالطبع وسنلعب المباراة"

وتواجد حمدي فتحي في مقر ناديه اليوم وأجرى مسحة جديدة ستظهر نتيجتها غداً الجمعة، وأكد مسئولو الأهلي أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق اليوم ولم يحتك بأي شخص، من ناحية أخري، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

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فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

وعلى صعيد أخر ، يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضًا مع لاعبي الفريق ، وإعتمد فايلر فور توليه مسئوليه تدريب الاهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال إثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.