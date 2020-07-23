شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يرد على تصريحات رئيس سموحة ويكشف موقف المصابين بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن عدم مشاركة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق أمام بيراميدز، بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية، لذا فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استبعاده من المواجهة، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتابع رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه من الصعب لحاق كل من مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق بمواجهة وادى دجلة الودية المقبلة التي ستقام يوم الأحد المقبل، وذلك لخضوع الثنائى لبرنامج تأهيلى في الوقت الحالي وعدم مشاركتهما في التدريبات الجماعية حتى الآن بعد التعافى من فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجهاز الطبي للزمالك إنه يشعر بالضيق من التصريحات التي أطلقها فرج عامر رئيس سموحة عن إصابته بكورونا لمخالطته بالبوركينى محمد كوفى مدافع سموحة الذى أصيب بكورونا، قائلا:"لم أخالط كوفي وشعرت بالضيق الشديد من تلك التصريحات وغير مقبولة وتحدث مع مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الكرة في هذا الأمر ولو تعرضت للإصابة كنت سأعلن ذلك ويجب أن تكون التصريحات محسوبة"، أضاف أسامة أن مصطفى محمد مهاجم الفريق تعرض لكدمة بسيطة في الوجه لم تؤثر على استمراره في الملعب خلال ودية بيراميدز اليوم.

وتعرض الزمالك للهزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

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جاءت البداية السريعة من هجمة خطيرة للزمالك عن طريق تمريرة رائعة من أوباما إلى مصطفى محمد المنفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت التسديدة القوية أعلى من القائم، ليرد بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها عبد الله السعيد ولكن جاءت في العارضة

وفى الدقيقة 7، مرر عبد الله السعيد كرة رائعة إلى تراورى الذى انفرد بمرمى الزمالك لينقذ أبو جبل الموقف ويحول تسديدة تراورى إلى ركلة ركنية التي مررها السعيد إلى على جبر وسط خروج أبو جبل من مرماه لتأتي رأسية جبر خارج الشباك وفى الدقيقة 15، مرر أوباما كرة رائعة جديدة إلى مصطفى محمد ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم الزمالك وفى الدقيقة 16، انفراد جديد لتراورى ولكن تألق أبو جبل في التصدي لتسديدته.

وفى الدقيقة 38، تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد المباشر ليخرج من الملعب وسط حالة من الغضب ويستكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين، وفى الدقيقة 44 مرر ساسى الكرة إلى زيزو لينفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت تسديدته خارج مرمى بيراميدز وفى الدقيقة 46 جاءت عرضية خطيرة لبيراميدز ليتصدى أبو جبل للكرة على مرتين وانتهى الشوط بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع جهاز بيراميدز بمحمد فتحى بدلا من عمر جابر وأحمد الشناوى بدلا من المهدى سليمان، فى الدقيقة 50، جاءت عرضية خطيرة من أحمد توفيق من الجهة اليمنى لبيراميدز في الفرصة الأولى بهذا الشوط ليسددها محمد حمدى بجوار قائم الزمالك، وفى الدقيقة 60 وسط استحواذ لبيراميدز سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية مرت بجوار قائم الزمالك وفى الدقيقة 61 أجرى بيراميدز بالثلاثى رجب بكار وإسلام عيسى وعبد الله بكرى بدلا من إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور.

وفى الدقيقة 64، أشهر حكم اللقاء أحمد الغندور، إنذار أصفر لإسلام جابر وسط استمرار الحماس بين الفريقان ودفع جهاز بيراميدز بثلاث تغيييرات جديدة وهم دودو الجباس وعمر لعيونى وإبراهيم عادل على حساب طارق طه ومحمود حمادة وتراورى وفى الدقيقة 73، نجح رجب بكار في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز من تسديدة مقوسة رائعة خدعت لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 78، بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الدفع بمجموعة من التغييرات بنزول كلا من محمد عنتر وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وأحمد عيد على حساب مصطفى محمد وفرجانى ساسى ومحمد عبد الشافى وأحمد زيزو وإسلام جابر، في محاولة من كارتيرون لمنح الفرص للاعبين وتنشيط خطوط الفريق المختلفة ولكن نجح بيراميدز فى النهاية فى الحفاظ على هدف الفوز.