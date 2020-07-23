شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف مباراة سموحة الودية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إصابة حمدي فتحي بالكورونا كاشفًا عن أن اصاباته مطمئنة ولا تدعو للقلق، وشدد مدير الكرة بالأهلي أن مباراة سموحة الودية ستقام في موعدها غدًا الجمعة في تمام السادسة مساء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن حمدي فتحي أجرى مسحة جديدة لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق اليوم داخل مقر النادي وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب أمس إيجابية، وبرر وجود حمدي فتحي في النادي اليوم باجراء المسحة الجديدة مؤكدًا أنه لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، وتابع أن الفريق سيحري مسحة سادسة خلال 72 ساعة للاطمئنان على اللاعبين بعد إصابة حمدي فتحي.

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من ناحية أخرى، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.