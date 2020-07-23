شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: الزملك لا يستطيع إيقاف أحمد الشناوى فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” أن وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أكد أن قرار لجنة شئون اللاعبين، بشأن أحمد الشناوى لاعب الزمالك ليس غرامة وإنما عبارة عن رد المبلغ الذى حصل عليه كمقدم تعاقد لتجديد عقده مع الزمالك وبعد انتقاله لبيراميدز فيجب رد مبلغ الـ8 ملايين جنيه للفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يتم إيقاف اللاعب كما يتردد لأن القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين هو حكم من الدرجة الأولى ويحق للاعب الإستئناف عليه ولم يصل القرار لدرجة الالزام.

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تابع شبانه فى برنامج " مع شبانه على صفحات "الخليج 365 إنه فى حالة عدم تقديم الشناوى استئناف على القرار فى الفترة المحددة سيتم تحويل القرار إلى درجة الالزام وسيصبح نهائيا ، وسيتم ايقاف الحارس لحين السداد ، أما فى حالة التقدم بإستئناف فلن يتم إيقافه عن المشاركة فى المباريات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.