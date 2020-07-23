شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من كورونا.. شعبان عبد الوهاب مدربًا لطوال القامة بسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين شعبان عبد الوهاب نجم كرة سلة الفريق والمنتخب السابق، مديرًا فنيًا لطوال القامة لفرق كرة السلة، بالقلعة البيضاء، على مستوى قطاع الناشئين، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أصيب به خلال الأسابيع الماضية، وخضع بسببه للعزل في أحد مستشفيات العزل لمدة 15 يومًا.

ويتكون قطاع السلة بنادى الزمالك على مستوى الناشئين من محمد أبو فريخة مديرًا فنيًا لفريق 18 سنة رجال، وعمرو أبو اليزيد مديرًا فنيًا لفريق البنات، على أن يكون أحمد عرابى رئيسًا للقطاع، بينما يتولى أشرف جلال مدير فنى لفريق تحت 16 سنة أولاد، و كريم عماد لفريق 14 سنة أولاد.

وفيما يخص الجانب الإدارى فيتولى البيرت موريس مدير إدارى قطاع الناشئين، ومصطفى محسن صدقى إدارى فريق تحت 20 سنة شباب، محمد فاخر إدارى تحت 18 عام شباب، حلمى الشلقانى إداري فريق تحت 16 عاما ب ناشئين، هانى عبد العزيز إداري فريق تحت 14 عام ناشئين.

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قال شعبان عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إنه عانى من ضيق التنفس وصعوبة فى الكلام، وظن فى البداية أنه دور برد طبيعى فتناول بعض الأدوية، قبل أن تتطور الأمور، وكل ما كان يثير قلقه أنه مريض سكر وضغط، ما يعنى أن مناعته أضعف، وبعد جولة من البحث عن مستشفى يوافق على استقباله، وتدخل البعض، وافق أحد المستشفيات على قبول حالته، وفور دخوله سقط مغشيًا عليه.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه الفيروس صعب، وأعراضه لا تحتمل، ولكنه خضع للأدوية والعلاج، والذى بدأ فى العناية المركزة، ومنه الانتقال إلى أحد الغرف، ثم الرجوع إلى المنزل، بعد سلبية المسحة الثانية ، وأشار عبد الوهاب إلى أنه خضع لكورس مدته 14 يوماً من العزل المنزلى