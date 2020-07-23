شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. محاضرة جوميز ومران خاص للاعبى الوسط استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإسماعيلى تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفنى ديديه جوميز، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية خلال الشهر المقبل، بدأ المران بمحاضرة شرح فيها جوميز المدير الفنى للدراويش، للاعبيه الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال ودية نادى مصر الأخيرة وطالبهم بتدارك تلك الأخطاء سريعًا قبل عودة منافسات الدورى خلال الشهر المقبل.

بينما أثنى "جوميز"، على أداء بعض اللاعبين مشيدًا بإمكانياتهم البدنية والفنية ومدى استفادتهم من فترة الإعداد الحالية بطريقة مثالية رغم الخسارة بهدف من نادى مصر فيما واصل الجهاز الفنى حصص رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين، حيث خُصص جزءًا من المران لتدريبات اللياقة البدنية ، ثم انتقل بعدها اللاعبون لبعض التدريبات الفنية ركز فيها الجهاز الفني على كيفية نقل الهجمة من منتصف الملعب الى منتصف ملعب الخصم بعدد لمسات قليل.

وخصص جوميز للاعبى وسط الملعب تدريبات خاصة على كيفية الاستحواذ على الكرة ثم تنفيذ الهجوم المرتد السريع، خاض حراس المرمى تدريبات تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير، ركز فيها على كيفية التعامل مع التسديدات البعيدة وسرعة رد الفعل لدى الحراس.

Advertisements

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.