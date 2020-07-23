حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مصدر بالأهلى: أجرينا مسحة جديدة للتأكد من إصابة حمدى فتحى بكورونا أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي مصدر بالأهلى: أجرينا مسحة جديدة للتأكد من إصابة حمدى فتحى بكورونا رامى ربيعة يتعافى من إصابة الكاحل ويشارك فى مران الأهلى شبانه فى لايف " الخليج 365": الأهلى يفعل عقد طاهر بعد سلامته طبياً سلبية تحليل 37 حكمًا من الفوج الثالث استعدادًا لاستئناف الدوري فيديو.. بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار" Advertisements الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز الزمالك: إذا تأكدت رحلة الأحد سيعود بن شرقى وأوناجم.. ومعسكر بعد العيد فيديو.. شبانة ينفرد فى لايف ”الخليج 365” بميزانية الزمالك وتفاصيل المليار

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