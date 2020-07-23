شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمد صلاح لرئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح سمير عثمان الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لرئاسة اتحاد الكرة فى المستقبل.

نشر الحكم الدولي سمير عثمان على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلاً: رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام"؟؟ 20 " ستكون بين محمد صلاح أو العميد أحمد حسن الصقر.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990 ، ليواصل الفرعون المصري تحقيق إنجازات له ولمصر بعد حصوله على ثالث أفضل لاعب فى العالم وأفضل لاعب فى أفريقيا مرتين.

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محمد صلاح

وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملاً العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، وتسلم محمد صلاح ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صعوده إلى منصة التتويج.

وتسلم نجوم ليفربول لقب كأس الدوري الإنجليزي من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".