شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر عمل مسحة جديدة لـ حمدى فتحى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية، وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة في حالة ظهور أي إصابة كورونا بأحد الفريق.

وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة فيما سيتم عمل مسحة جديدة للاعبي الفريق بالكامل بعد الاختلاط به على مدار الأيام الماضية في التدريبات، من ناحية أخري، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اجتماعًا مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال أفريقيا .

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فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

وعلى صعيد آخر، يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضًا مع لاعبي الفريق ، وإعتمد فايلر فور توليه مسئوليه تدريب الاهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال إثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.