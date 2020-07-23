محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
قال حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، إن مباراة فريقه الودية أمام الأهلي ستُقام في موعدها يوم غد الجمعة.
وأشار صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن لا نية لتأجيل المباراة أو إلغاؤها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأتم المدير الفني لنادي سموحة حديثه بالإشارة إلى أنه لم يتلقِ أي اتصالات من النادي الأهلي تفيد بتأجيل المباراة أو إلغاؤها بعد.
وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا المُستجد.
وتواصل فرق الدوري الممتاز التحضير لعودة مباريات دوري WE المصري مطلع أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا.. سموحة لمصراوي: وديتنا أمام الأهلي في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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