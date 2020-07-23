طبيب الزمالك يوضح سبب غياب حازم إمام عن مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال طبيب الزمالك، محمد أسامة، إن حازم إمام لاعب الفريق كان يشعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية قبل المباراة اليوم أمام بيراميدز، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، يفضل عدم الدفع به للحفاظ عليه.

وأشار طبيب الزمالك، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق تعرض لكدمة بسيطة في الوجه لم تؤثر على استمراره في الملعب خلال ودية بيراميدز اليوم، منوهاً إلى أن مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الزمالك يخوضان تدريبات تأهيلية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان عليهما قبل تحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية.

وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في برج العرب بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق المغلق.