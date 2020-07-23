أول مصري يُتوج بـ"بريميرليج".. هل حقق رامي شعبان اللقب "رسميًا" قبل صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

عقب التتويج التاريخي للنجم المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بقميص فريق ليفربول الإنجليزي، ذكرت بعض التقارير أن صلاح ليس أول مصري يفوز باللقب المحلي البارز.

وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة الأولى في حقبة "بريميرليج" التي انطلقت في موسم 1992/1993، وللمرة الأولى في القسم الأول بمختلف مسمياته منذ 30 عامًا.

لعب صلاح دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، حيث يعتلي صدارة هدافيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 هدفًا، كما لعب دورًا حاسمًا في العديد من المواجهات بمشوار الفريق نحو اللقب.

لكن تقارير ذكرت أن حارس المرمى رامي شعبان هو أول لاعب مصري يُتوج بلقب بريميرليج، عندما لعب بصفوف الجيل التاريخي لفريق أرسنال، في موسم 2003/2004.

ولعب شعبان الذي وُلد بالأراضي السويدية لأب مصري وأم سويدية وحمل الجنسيتين في الملاعب المصرية نهاية التسعينيات، حيث انضم لبعض الأندية بينها "اتحاد عثمان" الذي تحول لاحقًا إلى "مزارع دينا" قبل العودة للملاعب الأوروبية مجددًا.

وانضم شعبان إلى أرسنال عام 2002، بعد تألقه بقميص فريق ديورجاردينز السويدي، وكان ضمن قائمة أرسنال عندما حقق فريق العاصمة الإنجليزية إنجازه الفريد، بالتتويج بلقب "بريميرليج" دون هزيمة في موسم 2003/2004.

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لكن الحارس المصري الذي لم يمثل المنتخب السويدي في ذلك الوقت، وتواصل معه الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا لم يحصل على فرصة حقيقية لحراسة عرين أرسنال، حيث ظل حبيس دكة البدلاء، في ظل تواجد المخضرم ديفيد سيمان، وانضمام الألماني يانس ليمان ليمان لصفوف الفريق الإنجليزي عقب اعتزال سيمان.

ولم ينضم شعبان لصفوف المنتخب السويدي سوى عام 2006، قبل مشاركة المنتخب الأوروبي في نهائيات كأس العالم 2006 بالأراضي الألمانية، وبقي باب انضمامه للمنتخب المصري مفتوحًا حتى ذلك العام.

لعب شعبان خمس مباريات فقط بقميص أرسنال، بينها ثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تكن أي منها خلال موسم 2003/2004 الذي شهد تتويج أرسنال.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي على حتمية مشاركة اللاعب في 5 مباريات على الأقل خلال موسم التتويج، ليحتسب اللقب في مسيرته بشكل رسمي، وكان الأمر أكثر صعوبة قبل عام 2012، حيث كانت اللوائح تشترط مشاركته في 10 مباريات.

وتبعًا لتلك اللوائح لم يُتوج شعبان رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم احتفاله بالكأس والحصول على اللقب مع زملائه بالفريق، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع صلاح، عندما لعب بقميص تشيلسي في موسم 2014/2015 قبل رحيله معارًا إلى فيورنتينا الإيطالي، حيث لعب 3 مباريات فقط بقميص تشيلسي في ذلك الموسم.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يُتوج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إنجازه في الموسم الحالي، الذي أعقب 3 بطولات حققها بقميص ليفربول منذ الموسم الماضي، وهي دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.