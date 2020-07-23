مدرب الزمالك: ودية بيراميدز كلها مكاسب رغم الخسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال أمير عبد العزيز، المدرب العام لفريق الزمالك، إن المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام بيراميدز اليوم الخميس، بمعسكره في برج العرب بالإسكندرية جاءت تجربة قوية ومفيدة قبل خوض الفريق نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وأشار عبدالعزيز ـ في تصريحات صحفية له بعد ودية بيراميدز ـ، إلى أن المنافس لم تتح له فرص كثيرة باستثناء الهدف الوحيد للمباراة، لكن الفريق افتقد للتركيز في الشوط الأول وتحسن الأداء في الشوط الثاني رغم الطرد الذي تعرض له محمود علاء.

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وشدد المدرب العام للزمالك على أن المعسكر كان شاقا فيتدرب الفريق مرتين يومياً:"هناك لاعبون خاضو الـ ٩٠ دقيقة"، منوهراً إلى أن الفريق استفاد تماماً من اللقاء بغض النظر عن النقص العددي:"اللقاء كان مفيداً أمام بيراميدز بغض النظر عن النتيجة حيث عاد الفريق من فترة راحة طويلة".

وعن طرد محمود علاء أمام بيراميدز أكد أمير عبدالعزيز أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فضّل أن يلعب إسلام جابر ناحية اليمين بعد طرد علاء وعدم الدفع بأحمد عيد حيث كان يرى أنه قادر على أداء المطلوب منه وهو ما حدث بالفعل، كما كان يفضل كارتيرون رؤية وقدرة اللاعبين على اللعب تحت ضغط قبل المواجهات المهمة بإفريقيا باللعب بنقص عددي.

وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في برج العرب بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق المغلق.