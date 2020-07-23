أول إصابة بالنادي الأهلي بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا. وأوضح وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عينة اللاعب حمدي فتحي جاءت إيجابية. وأجرى النادي الأهلي المسحة الخامسة في إطار استعدادات النادي الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لملاقاة إنبي يوم 9 أغسطس في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري.

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