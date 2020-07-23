روما يرفض التفريط في نجم الفريق

رفض نادي روما الإيطالي التفريط في خدمات نيكولو زانيولو نجم الفريق، وذلك في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. وارتبط اسم زانيولو باهتمام أندي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين بالإضافة إلى توتنهام الإنجليزي. وبحسب ما ذكره موقع جول العالمي، فإن باولو فونسيكا مدرب روما يرفض التفريط نهائيا في خدمات لاعب الفريق. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة نادي يوفنتوس في إبرام صفقة تبادلية مع روما، برحيل برنارديسكي إلى روما.

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