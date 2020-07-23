احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي يتسبب في سرقة منزل لاعب الفريق

تسبب احتفالات لاعبو نادي ليفربول، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي في سرقة منزل وسيارة البرازيلي فابينيو تافاريس نجم وسط الريدز. وبحسب ليفربول إيكو ، فإن سيارة ومنزل اللاعب البرازيلي تم سرقتهما خلال احتفال اللاعب بالتتويج بالدوري الإنجليزي مع فريقه. بالتتويج بالدوري الإنجليزي مع فريقه. وأضافت أن منزل وسياراة فابينيو تمت سرقتهما خلال احتفاله مع ليفربول بعد مباراة تشيلسي والتي فاز بها الريدز 5 -3 وتوج على إثرها ليفربول بالبريميرليج. إثرها ليفربول بالبريميرليج. وأشار ليفربول إيكو، أن سيارة فابينيو التي تمت سرقتها هي سياراة أودي من طراز " rs6 avant Ä وتوج نادي ليفربول بالدوري الانجليزي بعد غياب نحو 30 عاما عن التتويج بالمسابقة، وذلك بعد أن وصل للنقطة 96 قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة فقط.

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