ملف طبي للاعبي اليد بالمركز الاولمبى

يدخل المنتخب الوطنى لكرة اليد معسكر مفتوح بالمركز الاولمبي ضمن استعداداتة لمونديال العالم يناير2021 والدورة الاولمبية بطوكيو 2021 .

وأكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد اليد والخبير الدولي الطبي انه سيجري اعداد ملف طبي لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطنى خلال هذه المرحلة اضافة الى اجراء الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا باجراء ثلاث مساحات للاعبين والمتابعة اليومية للاعبي المنتخب الوطنى .

وقال العدل ان الشغل الشاغل لاتحاد اليد خلال هذة الايام هو الاعداد الكامل للاعبين من خلال معسكر مفتوح بالمركز الاولمبي ثم اقامة معسكر خارجى عقب اجازة العيد مباشرة باحدى الدول الاوروبية مع اقامة العديد من المباريات الدولية الأوروبية من أجل الاحتكاك الجاد للاعبي اليد .

اضاف اننا نسعي لاقامة دورة دولية كبري في أكتوبر القادم تضم عدد كبير من الدول المشاركة فى المونديال وذلك للوقوف على افضل مستوى للاعبي المنتخب مشيرًا إلى ان اتحاد اليد يسعي لتحقيقة مركز متقدم فى المونديال القادم الذي سيضم 32 دولة لمختلف الدول الاوروبية والافريقية والعربية وهذا يعد من أقوى بطولات كاس العالم للعبة خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي باضافة عدد 10 دول للمونديال ليبقي العدد 32 دولة .

أشاد العدل بالمتابعة الجادة من خلال الدولة المتمثلة في الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يعقد اسبوعيا اجتماعا مع مجلس ادارة الاتحاد واللجنة المنظمة من اجل التحفيز بمكانة مصر فى التنظيم اضافة الى تحفيز اللاعبين من اجل تحقيق انجاز جديد يضاف الى انجازات كرة اليد

اوضح العدل ان الوزير شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى ، مؤكداً على اهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي ، والذي اعتادت عليه الدولة المصرية في تنظيم أحداثها

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بعقد اجتماع دوري إسبوعي مع اللجنة المنظمة للبطولة للإطمئنان على كافة الإجراءات و الاستعدادات الخاصة بالبطولة ولتسهيل كافة العقبات. اليد .اضاف اننا نسعي لاقامة دورة دولية كبري في أكتوبر القادم تضم عدد كبير من الدول المشاركة فى المونديال وذلك للوقوف على افضل مستوى للاعبي المنتخب مشيرًا إلى ان اتحاد اليد يسعي لتحقيقة مركز متقدم فى المونديال القادم الذي سيضم 32 دولة لمختلف الدول الاوروبية والافريقية والعربية وهذا يعد من أقوى بطولات كاس العالم للعبة خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي باضافة عدد 10 دول للمونديال ليبقي العدد 32 دولة .أشاد العدل بالمتابعة الجادة من خلال الدولة المتمثلة في الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يعقد اسبوعيا اجتماعا مع مجلس ادارة الاتحاد واللجنة المنظمة من اجل التحفيز بمكانة مصر فى التنظيم اضافة الى تحفيز اللاعبين من اجل تحقيق انجاز جديد يضاف الى انجازات كرة اليداوضح العدل ان الوزير شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى ، مؤكداً على اهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي ، والذي اعتادت عليه الدولة المصرية في تنظيم أحداثها الرياضية التي تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي جعلت من مصر مركزا عالمياً لإقامة أكبر البطولات العالمية .يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بعقد اجتماع دوري إسبوعي مع اللجنة المنظمة للبطولة للإطمئنان على كافة الإجراءات و الاستعدادات الخاصة بالبطولة ولتسهيل كافة العقبات.

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