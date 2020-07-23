مدرب سيدات سلة الزمالك يعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل المران المسائي

حرص مصطفي هدهود المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك علي عقد جلسه مع الجهاز المعاون له قبل بدء تدريبات اليوم الخميس وذلك من أجل مناقشة البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات والاستعدادات الخاصةلاستكمال مباريات الدوري .
وخاض الفريق تدريباته بالجري حول الملعب بالتراك ثم استكمال تدريبات الاحمال البدنيه وتنفيذ بعض التمارين الخاصة.
ووضع هدهود خطة الإعداد للمرحلة المقبله استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.
واختتم مصطفي هدهود بأنه سوف يتم عقد اجتماع بحضور الجهاز الفني وفتحي شحاته رئيس جهاز كرة السلة وأحمد مرتضي منصور وأحمد عبد الفتاح عضوي مجلس إدارة النادي ولاعبات الفريق من أجل مناقشة الفترة المقبله وحث الفريق علي تحقيق الفوز وحصد البطولات.
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