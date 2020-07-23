​سيدات يد الزمالك يخضن المران المسائي وسط تطبيق الإجراءات الوقائية

خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني بالملعب المفتوح بمقر النادي وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي شخص منهم بفيروس

وشهد التدريب إصابة سهيله خالد بشد في العضله الضامة مما استدعي خروجها من التدريب.

وعقد قاسم إبراهيم جلسه فنيه قبل بدء التدريبات لمناقشة بعض التعليمات الفنيه للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري . النادي وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي شخص منهم بفيروس كورونا وشهد التدريب إصابة سهيله خالد بشد في العضله الضامة مما استدعي خروجها من التدريب.وعقد قاسم إبراهيم جلسه فنيه قبل بدء التدريبات لمناقشة بعض التعليمات الفنيه للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري .

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