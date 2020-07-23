الأهلي يوضح حقيقة إلغاء ودية سموحة

أكد مصدر مطلع في النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء اللقاء الودي أمام سموحة غداً الجمعة.

وقال المصدر إن اللقاء سيقام في موعده في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على ملعب مختار التتش.

وكانت أنباء قد ترددت حول إلغاء اللقاء بعد إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بفيروس

كان توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس. وقاد بينيكل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى. ملعب مختار التتش.وكانت أنباء قد ترددت حول إلغاء اللقاء بعد إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بفيروس كورونا كان توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس. وقاد بينيكل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

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