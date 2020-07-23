إنبي يلاقي طنطا ودياً غداً على بتروسبورت

يلاقي فريق إنبي نظيره طنطا غداً الجمعة ودياً على ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري الممتاز أغسطس المقبل.

كان انبي قد تعادل مع إف سي مصر ودياً منذ أربعة أيام بهدفين لكل فريق.

وجاءت العينة الخامسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي إنبي للكشف عن

وسوف يجري النادي مسحة سادسة على جميع اللاعبين للتأكد من سلامتهم قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات أربعة أيام بهدفين لكل فريق.وجاءت العينة الخامسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي إنبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد سلبية، بما فيهم اللاعبون الذين ثبت من قبل إصابتهم بكورونا.وسوف يجري النادي مسحة سادسة على جميع اللاعبين للتأكد من سلامتهم قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

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