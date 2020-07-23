يوفنتوس يخسر أمام أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي.

سجل ماتيس دي ليخت هدف

التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 42، فيما أدرك ليانيستوروفسكي التعادل لصالح أودينيزي في الدقيقة 52، ثم أضاف سيكو فوفانا هدف قاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحافظ نادي يوفنتوس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، فيما يحل أتلانتا وصيفا برصيد 74 نقطة، في حين يحتل نادي أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.