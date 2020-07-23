لاعب من النصر مطلوب في اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي 2020

يستعد نادي اتحاد جدة لإتمام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي 2020؛ من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يحصل على لقب الدوري منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتحديد منذ موسم 2008/2009.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بصدد استقطاب لاعب نادي النصر المُعار إلى ضمك “سامي النجعي” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وترغب إدارة العميد في ضم النجعي بعقد طويل الأمد مدته 4 سنوات، مقابل ثلاثة ملايين ريال سنويًا.

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وأوضحت مصادر صحفية سعودية إلى “أن اللاعب رحب بشكل مبدئي بارتداء قميص النمور” لاسيما في ظل صعوبة حجز مكان في التشكيل الأساسي لنادي النصر خلال الموسم القادم، نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين المميزين في نفس مركزه.

وأشارت التقارير إلى أن مدرب النصر “روي فيتوريا” سيكون صاحب القرار الأخير بشأن مستقبل النجعي، سواء بالبقاء مع الفريق الأول وتجديد عقده أو بيعه نهائيًا في الميركاتو الصيفي الحالي، خصوصًا في ظل تبقي عام واحد فقط من عقده مع فارس نجد.

ويبلغ سامي النجعي من العمر 23 عامًا، وسبق للاعب الوسط المدافع خوض 23 مباراة بقميص النصر، وتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد، ومع فريقه الحالي شارك في 11 مباراة وهز الشباك مرة واحدة فقط.