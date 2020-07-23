أودينيزي يصعق يوفنتوس بهدف القاتل “فوفانا” ويؤجل حسم لقب الدوري الايطالي

صعق أودينيزي ضيفه يوفنتوس بهدف القاتل “فوفانا”، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 2-1، مساء اليوم الخميس 23 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الايطالي.

وكان يوفنتوس بحاجة للفوز لضمان اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية، وتقدم عبر تسديدة من مسافة بعيدة للمدافع ماتيس دي ليخت قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتعادل إيليا نستروفسكي من ضربة رأس رائعة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم صدم فوفانا الفريق القادم من تورينو بمجهود فردي مذهل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وضغط يوفنتوس بعد الهدف ساعيا لاستعادة التقدم، إلا أنه اصطدم بتماسك دفاع مضيفه حتى بعد دخول البرازيلي دوجلاس كوستا والكولومبي خوان كوادرادو بدلا من برنارديسكي ودانيلو تواليا.

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وظهر يوفنتوس بشكل باهت للغاية مثلما كان حاله في مبارياته الأخيرة بالدوري الايطالي، وظهر نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليواصل الفريق نتائجه المحبطة لجماهيره، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

وظل يوفنتوس متربعا على الصدارة برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتالانتا، وربما يتوج باللقب رسميا، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في مباراته المقبلة بالدوري الايطالي يوم الأحد القادم، دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد أودينيزي، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المراحل الثلاث الأخيرة، إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط.

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