صدمة للاعب الهلال قبل مواجهة النصر في قمة الدوري السعودي!

تنتظر جماهير نادي الهلال بشغف كبير المواجهة المُرتقبة أمام نادي النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، خاصةً بعد الأداء المميز لفريقهم بالمباريات التحضيرية والأداء المهتز لفريق النصر.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

لكن جمهور الهلال تلقى خبر غير سار في الساعات القليلة الماضية، عندما تأكد غياب لاعب الوسط المحوري “هتان باهبري” عن مواجهة النصر، بحسب ما أكده طبيب الهلال للإعلامي السعودي الموثوق “حمود القحطاني”.

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وقال القحطاني في تغريدته عبر تويتر “إن هتان باهبري سينضم لقائمة غيابات الهلال في الديربي المنتظر أمام النصر، والذي سيكون له أهمية كبيرة في شكل المنافسة خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري السعودي“.

وكان هتان باهبري قد ارتبط اسمه في الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن الهلال، والدخول في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع نجم اتحاد جدة فهد المولد، أو موهبة فريق الشباب عبد الله الحمدان.

وغاب باهبري عن بداية تحضيرات الهلال؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه خضع مؤخرًا لفحوصات طبية أثبتت شفاءه من الفيروس، ليتمكن من الانضمام إلى تدريبات الزعيم.