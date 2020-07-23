إدارة الأهلي تكشف حقيقة التفاوض مع آندرلاخت البلجيكي لضم “أدريان تريبل”

كشف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري “أمير توفيق“، عن حقيقة مفاوضات إدارة النادي مع لاعب آندرلاخت البلجيكي “أدريان تريبل” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى أمير توفيق وجود أي مفاوضات مع اللاعب المذكور، بعدما انتشرت تقارير إعلامية في وسائل الإعلام الأوروبية حول وجود اهتمام من قبل البطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا بضم اللاعب الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وقال أمير توفيق في تصريحات اليوم الخميس، إن كل ما يثار حول وجود مفاوضات مع تريبيل غير صحيح، مؤكدًا بأنه فوجيء مثله مثل جهمهور الأهلي بتداول اسم اللاعب إعلاميا خلال الساعات الماضية.

وأشار أمير توفيق إلى أنه لم يتم من الأساس عرض اللاعب على الأهلي، ولم يطلبه المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” الذي سبق له تدريب آندرلاخت قبل أربع سنوات.

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وأضاف مدير التعاقدات في الأهلي “لا لم يطلب رينيه فايلر التعاقد مع تريبيل. هناك شائعات عديدة في سوق الانتقالات، وأهداف النادي واضحة خلال الميركاتو الصيفي. نحن ننوي التعاقد مع بعض الأسماء التي طلبها المدرب السويسري، ولكن الأمور مؤجلة لبعض الوقت، نظرا لارتباطتنا بمباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز”.

وكان تريبيل قد تم ترشيحه للأندية السعودية، حيث حظى باهتمام كبير من نادي الشباب خلال شهر يناير الماضي، لكن الصفقة توقفت بسبب مبالغة آندرلاخت المالية.

وذكر وكيل اللاعبين “عبد الباسط تنتوش” في تصريحات سابقة، أن رئيس نادي آندرلاخت البلجيكي يسعى لبيع تريبيل في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة أن راتبه السنوي كبير، علاوة على تراجع مستواه في الموسم الماضي 2020/2019.

وتابع حديثه “آدريان تريبيل (29 عامًا) يجيد اللعب في وسط الملعب خاصة مركز 8 في الارتكاز المساند، وهو لاعب جيد، لكن الظروف الأخيرة التى مر بها وتعرضه لأكثر من إصابة ابعدته عن المشاركة في المباريات رفقة آندرلاخت”.