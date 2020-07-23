شاهد فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الخميس 23 يوليو 2020، بالجولة الـ35 من السيريا آ.

نُقلت مباراة يوفنتوس وأودينيزي على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 و4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” على ملعب الأخير “داسيا آرينا”.

فرط يوفنتوس في فوز كان في متناوله على مضيفه أودينيزي، وتلقى خسارة مفاجئة 2-1، وكان يوفنتوس بحاجة للفوز اليوم من أجل حسم التتويج باللقب رسميا قبل نهايته بثلاث مراحل، لكن خسارته اليوم جعلته يظل على بعد ثلاث نقاط من الفوز ببطولته المفضلة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 42، فيما أحرز المقدوني ليا نيستوروفسكي هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 52.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز سيكو فوفانا هدف الفوز الثمين لأودينيزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتلقى يوفنتوس خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم ليوفنتوس “دي ليخت” 1-0

هدف التعادل لأودينيزي “نستوروفسكي” 1-1

هدف أودينيزي الثاني “بوفانا” 2-1

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