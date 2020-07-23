بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم 23-7-2020، مع رابط مشاهدة المباراة من يوتيوب.

تقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي ضمن الجولة 35 من الدوري الايطالي، على ملعب الأخير “داسيا آرينا” في مدينة أوديني، بإدارة من الحكم الدولي الإيطالي “إيراتي”.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 و4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” الذي استبدل بعصام الشوالي للتعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي ليلة أمس.

Advertisements

أودينيزي 2-1 يوفنتوس

???? ملعب داسيا آرينا (أوديني- ايطاليا)

???? الدوري الايطالي (الجولة 35)

انتهت

بث مباشر أودينيزي ويوفنتوس لحظة بلحظة

مساء الخير..

كل ما عليك فعله لمتابعة هذا اللقاء الحاسم بالنسبة ليوفنتوس، تحديث الصفحة كل 60 ثانية فقط، سيصلك كل ما هو جديد من فرص وبطاقات وشرح للأهداف وتغييرات وغيرها من أحداث رئيسية.

سيكون معكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

⬛️ ⬜️ تشكيلة أودينيزي اليوم: موسو – نويتنيك – بيكاو – تروست إكونج – فوفانا – دي باول – تير أفيست – سيما – زيجيلار – أوكاكا – نيستوروفسكي.

موسو – نويتنيك – بيكاو – تروست إكونج – فوفانا – دي باول – تير أفيست – سيما – زيجيلار – أوكاكا – نيستوروفسكي. ???? ⬜️ تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – دي ليخت – روجاني – دانيلو – أليكس ساندرو – آرون رامسي – بينتانكور – آدريان رابيو – بيرنارديسكي – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.

تشيزني – دي ليخت – روجاني – دانيلو – أليكس ساندرو – آرون رامسي – بينتانكور – آدريان رابيو – بيرنارديسكي – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو. اليوم يوفنتوس مطالب بالفوز لحسم لقب الدوري الايطالي لصالحه قبل 3 جولات من نهاية الموسم..

سنرى ما سيحدث .. لا تذهبوا بعيدًا وتابعوا معنا مباراة الحسم لحظة بلحظة في هذا البث المباشر

1″ ???? صافرة بداية مباراة يوفنتوس وأودينيزي..

1″ ???? بطاقة صفراء مُبكرة جدًا للاعب وسط يوفنتوس آرون رامسي

2″ البطاقة الصفراء التي تحصل عليها رامسي بعد 33 ثانية من بداية المباراة هي أسرع بطاقة صفراء في تاريخ مشاركات يوفنتوس بمسابقة الدوري الايطالي

8″ أوووووووووه…هدف من نيران صديقة كاد يُسجل عن طريق الظهير “أليكس ساندرو” الذي حول عرضية برأسه في المقص الأيسر للحارس تشيزني.. بعد تمريرة ذكية أرسلها اللاعب السويدي سيما.

15″ فترة جس نبض طويلة بين الفريقين، أودينيزي لا يرغب في الاندفاع، وحتى يوفنتوس لم يجد الحلول اللازمة للاختراق.

23″ سيطرة ميدانية من جانب أودينيزي.. تحكم في إيقاع اللعب، تدوير سليم للكرة من قدم لقدم، ومحاولات ملموسة على مرمى تشيزني لكن دون خطورة حقيقية على المرمى. يوجد تركيز من جانب أودينيزي على اختراق يوفنتوس من جهة دانيلو ومن العمق الدفاعي ناحية روجاني بما انه لا يشارك كثيرًا.

33″ أوووووووووه…دي ليخت يمرر كرة طولية داخل منطقة جزاء أودينيزي يتسلمها ديبالا على صدره ويسدد من لمسة واحدة بالقدم اليسرى جوار القائم الأيسر للحارس بقليل..

35″ ركلة جزاء سيدي الحكم؟؟؟!…دي بول يمر بشكل رائع داخل منطقة جزاء يوفنتوس ويتعرض لعرقلة واضحة من آرون رامسي..والحكم يرفض احتساب أي شيء!!

36″ الإعادة تظهر دي بول وكأنه تعرض لعرقلة..لكن الحكم يرفض اعتراضات لاعبي أودينيزي .. ويشير باستمرار اللعب!

42″ بوووووووووووووووووووم…دي ليخت يطلق صاروخ!!!

42″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول…الهدف الأول ليوفنتوس بفضل تصويبة الهولندي ماتياس دي ليخت المتقدم لأداء الدور الهجومي من بعد خط الوسط.. تصويبة من 25 ياردة بالقدم اليمنى ذهبت على أقصى يمين الحارس موسو.

44″ ???? سيما يسقط بطريقة كوميدية..وحفيظ دراجي يضحك!

45″ إعادة هدف دي ليخت…ثم الكاميرا تذهب على الثنائي الغائب “جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي” اللذان كانا يصفقان للنجم الهولندي الواعد.. لقطة مُعبرة.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول..

استراحة ونواصل معكم تغطية اللقاء ..

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني…ولا تغييرات في كلا الفريقين

50″ أفضلية كبيرة من أودينيزي خلال الشوط الثاني

52″ ⚽️ جووووووووووووووول…هدف التعادل لأودينيزي بعد حوالي 9 أو 10 نقلات من قدم لقدم!!

53″ يا له من هدف..نيستوروفسكي وضع الكرة برأسية نموذجية من الوضع طائرًا بعد تلقيه عرضية مقوسة رهيبة من الجهة اليسرى أرسلها السويدي “كين سيما” داخل منطقة الجزاء مرت من دي ليخت وروجاني ووجدت نيستوروفسكي الذي طار عليها بعد الهروب من أليكس ساندرو ليودعها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس تشيزني الذي حاول عليها دون جدوى..

55″ المباراة ستحلى الآن أكثر وأكثر مما كان خلال الشوط الأول

57″ أووووووووه…دي ليخت ينقذ فرصة هدف مؤكد !! أزاح كرة عرضية قبل رأس “أوكاكا” ليحولها ركنية..

60″ ???? يوفنتوس يبدأ التغيير .. نزول ماتويدي ودوجلاس كوستا بدلاً من آرون رامسي وبيرنارديسكي.

68″ ???? بطاقة صفراء للاعب أودينيزي “زيجيلار”.

69″ ???? تغيير أول في صفوف أودينيزي بنزول “ستريجير لارسين” بدلاً من زيجيلار.

72″ وقت مستقطع للراحة واحتساء الماء..

75″ ???? تغيير ثالث في صفوف يوفنتوس بنزول كوادرادو بدلاً من دانيلو..

78″ ???? تغيير ثان في تشكيلة أودينيزي بنزول “سمير” بدلاً من تير أفيست

80″ نلعب في الدقائق العشر الأخيرة..ومستوى يوفنتوس تراجع كثيرًا عما كان عليه في نهاية الشوط الأول من اللقاء.

83″ ???? بطاقة صفراء للاعب يوفنتوس “كوادرادو”

85″ ديبالا يهدر فرصة لتسجيل هدف الفوز برأسية قصيرة بعد عرضية من كوادرادو..

85″ أودينيزي يحاول توجيه صدمة لليوفي بتسجيل هدف متأخر في هذه الأثناء..

87″ يوفنتوس يركز على الخروج ولو بنقطة كي لا يتأجل التتويج لأكثر من مباراة!.

87″ ديباااااااالا… يراوغ ويموه وسط 3 لاعبين من أودينيزي داخل منطقة الجزاء، ويحاول المرور من الأول والثاني، لكن الكرة تقف أسفل قدمه ويسقط لتضيع الفرصة! يا لك من لاعب جريء!

92″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول….فووووووفاااااااانا!!!!!!

92″ أودينيزي يسجل الهدف الثاني 2-1 بواسطة فوفانا بعد مراوغة دي ليخت داخل منطقة الجزاء وتسديدة بالقدم اليسرى داخل منطقة الجزاء لحظة خروج تشيزني من مرماه، علمًا بأنه بدأ الهجمة من انطلاقة سريعة ومذهلة من وسط الملعب!.

92″ مفاجأة غير سارة بالمرة ليوفنتوس…لكنه تقدم مستحق لأودينيزي الذي فعل كل شيء في هذه المباراة ولم يكن يستحق التأخر بذلك الهدف الذي سجله دي ليخت في نهاية الشوط الأول.

92″ صور الهدف..