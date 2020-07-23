فياريال يعلن تعيين إيمري مدرباً للفريق

أعلن فياريال الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تكليف أوناي إيمري بمهمة تدريب الفريق الأول ليخلف خافيير كاييخا الذي أقيل منذ أيام.



وجاء في البيان الذي نشره فياريال اليوم الخميس: "يعلن فياريال عن توصله لاتفاق مع أوناي إيمري ليكون مدرباً للفريق في المواسم الثلاثة المقبلة".



وجاء تعيين مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال السابق عقب إعفاء كاييخا من مهامه بعد انتهاء الموسم الذي احتل فيه فياريال المركز الخامس.



وأقيل إيمري (48 عاماً) من أرسنال الإنكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز لفريق "المدفعجية" كانت الأسوأ منذ عام 1992، بعد وصوله إلى ملعب "الامارات" في أيار/مايو 2018 خلفاً للفرنسي الشهير أرسين فينغر.



وقاد إيمري النادي اللندني إلى نهائي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام غريمه تشيلسي.



وتأتي فكرة الاستعانة بإيمري ورحيل كاييخا ضمن مشروع جديد بدأ فيه فياريال مسبقاً بإعلان مغادرة سانتي كازورلا (35 عاماً) الذي أعلن السد القطري توصله إلى اتفاق معه للدفاع عن ألوانه.



ويبدو أن فياريال سيحاول جاهداً المنافسة على بطولة يوروبا ليغ الموسم المقبل خاصة وأنّ إيمري سبق له التتويج بها ثلاث مرات مع إشبيلية.