رياضة | أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر لم تظهر عليه أي أعراض كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، بأن اللاعب قام بعمل بعض التحاليل كصورة الدم كامبة والإشاعات اليوم ولم تظهر به أي شيء يدعو للقلق.

وتابع بأن حمدي فتحي لم يشارك في مران اليوم خوفا على باقي اللاعبين، موضحًا أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية جديدة غدًا الجمعة.