رياضة | فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الجميع بشأن عودة المغربي وليد أزارو من جديد للمارد الأحمر بالموسم الجديد.

واكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن فايلر لا يمانع فكرة عودة المغربي أزارو من جديد للفريق الأول.

واشار توفيق إلى أن أزارو لاعب مهم للأهلي وسيكون موضع ترحيب كبير إذا عاد من جديد للقلعة الحمراء خصوصا وأنه لاتوجد أي معوقات لإعادته من جديد لأنه فايلر لا يمانع هذه الفكرة.