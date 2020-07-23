رياضة | ريال بيتيس يسعي لضم ماريانو دياز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس يسعي لضم ماريانو دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لريال بيتيس الإسباني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيليجريني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الشاب إبراهيم دياز جناح ريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن موقف ريال مدريد غير معروف من بيع دياز لكنه قد يوافق على التخلي عن نجمه للفريق الأندلسي على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دياز البالغ من العمر 20 عامًا كان قد خاض 10 مباريات مع ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل هدف وصنع هدف آخر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دياز من خريجي مالاجا وكان قد لعب لعدة سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتدرج بين فرق الناشئين في النادي.