رياضة | بايرن ميونيخ يقدم ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقدم ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي بايرن ميونخ اليوم الخميس لاعبه الجديد، الجناح الدولي الألماني ليروي ساني، الذي وقع معه على عقد حتى صيف 2025.

وصرح الحارس الدولي السابق للفريق "البافاري" وعضو مجلس إدارة النادي، أوليفر كان "مع ليروي سنمتلك لاعباً يحدث الفارق لطريقة لعبه".

من جانبه أكد رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، أن الصفقة تعود إلى "الرغبة الكبيرة" في الحصول على خدمات ساني من قبل المدرب هانسي فليك، قبل أن يكيل المديح في الجناح الشاب صاحب الـ24 عاماً.

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أما بخصوص مستقبل الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي تنتشر تقارير تربطه بليفربول الإنجليزي، أكد رومينيجه أنه لم يكن هناك "حتى اليوم" أي اتصال مع ناد آخر.

ويمتد عقد تياغو (29 عاماً) مع بايرن حتى نهاية الموسم المقبل، لكن رومينيغه أقر بأن لاعب الوسط الإسباني يرغب في "خوض تحد جديد في مشواره"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أكدت قبل أيام أن انتقال تياغو لصفوف ليفربول يعتبر "شبه محسوم"، لاتفاقه مع مدرب "الريدز"، الألماني يورغن كلوب.