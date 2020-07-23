رياضة | تاريخ مشاركات الأهلي في نصف النهائي الإفريقي.. تفوق كاسح وإخفاقات محدودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تاريخ مشاركات الأهلي في نصف النهائي الإفريقي.. تفوق كاسح وإخفاقات محدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الإتحاد الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تقرر العودة لنظام (الذهاب – الإياب) مجددًا، بعدما كان هناك تجاه لإقامة المواجهات من مباراة واحدة في دولة مُحايدة.

ويشارك الأهلي والزمالك من مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث يلتقي المارد الأحمر مع نظيره الوداد البيضاوي، بينما يلتقي الفريق الأبيض مع الرجاء الرياضي، وستقام مباراتي الذهاب بينهما 25، 26 سبتمبر المقبل بالدار البيضاء، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 2، 3 أكتوبر بالقاهرة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعدما تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز في الدور ربع النهائي بالفوز عليه ذهابًا 2-0 والتعادل إيابًا 1-1، بينما صعد الزمالك على حساب فريق الترجي التونسي، وتغلب عليه 3-1 بالقاهرة، وخسر 1-0 في تونس.

وكان من المقرر إقامة مباريات نصف نهائى البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى المباراة النهائية، خلال شهر مايو الماضى، ولكن تأجلت المنافسات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

تاريخ الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويشارك النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث سبق ووصل لهذا الدور في 15 نسخة للبطولة، ونجح في التأهل للمباراة النهائية 12 مرة حقق خلالها اللقب 8 مرات، والوصيف 4 مرات، بينما فشل في تخطي الدور قبل النهائي 3 مرات فقط.. وجاءت مشاركاته كالتالي:

1981: صعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي الإفريقي، لكن انسحب المارد الأحمر من البطولة، بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

1982: التقي مع إينوجو رينجرز النيجيري، وخسر ذهابا 1 / 0، وفاز إيابا 4 / 0 وتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.

1983: تقابل الأهلي مع نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا، تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب، وفاز إيابًا 2-0 وتأهل للنهائي.

1987: تفوق الأهلي على كوتوكو الغاني 2-0 ذهابًا، وخسر في لقاء الإياب 1/ 0 وصعد للنهائي الإفريقي.

Advertisements

1988: تبادل الأهلي الفوز مع وفاق سطيف الجزائري بنتيجة واحدة 2-0، وودع البطولة بعد خسارته 4-2 بركلات الترجيح.

2001: تعادل الأهلي سلبيًا مع الترجي في ذهاب نصف النهائي الإفريقي، وتعادل 1-1 في لقاء الإياب وصعد للنهائي.

2005: تفوق الأهلي على غريمه الزمالك ذهابا وايابا 2/1، 2/0 في نصف نهائي دوري الأبطال، وتأهل للمباراة النهائية.

2006: تجاوز الأهلي عقبة أسيك ميموزا في نصف نهائي للبطولة الإفريقية، بعدما فاز ذهابا 2 / 0 وخسر إيابًا 2 / 1.

2007: تعادل الأهلي سلبيًا مع الإتحاد الليبي في لقاء الذهاب، وفاز 1-0 في مباراة الإياب وتأهل لنهائي البطولة.

2008: تعادل الأهلي سلبيًا مع إنيمبا النيجيري في لقاء الذهاب، وفاز بهدف دون رد في الإياب وتأهل لنهائي البطولة.

2010: فاز الأهلي 2/1 على الترجي التونسي في لقاء الذهاب، وخسر إيابًا 2 / 1 وودع منافسات البطولة الإفريقية.

2012: تجاوز الأهلي عقبة صن شاين النيجيري بعدما تعادل الفريقين 3 /3 في نيجيريا، وفاز المارد الأحمر 1 / 0 بالقاهرة وصعد لنهائي البطولة.

2013: تعادل الأهلي مع القطن الكاميروني ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 1/1، وحسم المارد الأحمر تأهله للنهائي بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6.

2017: خسر الأهلي أمام النجم الساحلي 2/1 في لقاء الذهاب بتونس، وحقق انتصارا تاريخيًا في القاهرة 6 / 2، وصعد لنهائي البطولة.

2018: تفوق الأهلي على وفاق سطيف في لقاء الذهاب 2 / 0، وخسر 2 / 1 في الجزائر، وتأهل المارد الأحمر للنهائي الإفريقي متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين.