رياضة | باريس سان جيرمان يفاجئ غاساما بأول عقد احترافي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفاجئ غاساما بأول عقد احترافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، أن لاعبه الشاب دجيجي غاساما وقع على عقد احترافي مع الفريق لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) عام 2023.

وذكر النادي الفرنسي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن غاساما (16 عاماً) انضم لأكاديمية الفريق في 2019 قادماً من إستاد بريست، كما أنه لعب دوراً كبيراً في هذا الموسم في فريق تحت 17 عاماً، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث لزملائه في 20 مباراة خاضها.

وكان باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في دوري تحت 17 عاماً، بفارق ثماني نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، وذلك حينما توقفت منافسات البطولة في الجولة العشرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الفرنسي اتفق مع رابطة الدوري على عدم استئناف الموسم الذي توقفت منافساته في شهر مارس (أذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تتويج باريس سان جيرمان باللقب وهبوط فريقي تولوز وأميان.