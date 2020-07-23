رياضة | تقسيمة قوية في نهاية مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية في نهاية مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي، تقسيمتين بين أربع مجموعات من اللاعبين مع نهاية مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس.
وقسم فايلر اللاعبين إلى أربعة فرق، وأجرى تقسيمة فنية أشرف عليها بنظام كل فريقين في جزء مصغر من الملعب.
ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف