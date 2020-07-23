رياضة | سر اجتماع فايلر مع الجهاز الفني بالأهلي قبل المران

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سر اجتماع فايلر مع الجهاز الفني بالأهلي قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة، لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.