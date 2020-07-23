رياضة | عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية بعد التأكد من إصابة نجم الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن المسحة الخامسة التي خضع لها الفريق، أثبتت إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط بالفيروس.

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وأضاف المصدر: "المركز المتخصص عن إجراء المسحات الخاصة للفريق، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغة بإيجابية تحاليل فتحي، وضرورة عزله عن الفريق".

واختتم: "من المقرر أن يتم عزل اللاعب، لمدة 14 يوم حسب البروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبل عودة النشاط الرياضي".

وكان اللاعب عاد من إصابة في غضروف الركبة مؤخرًا، تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.